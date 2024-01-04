Вибухи чули в Євпаторії та Севастополі.

У четвер, 4 січня, в окупованому Криму звучать вибухи. У мережі пишуть про гучні звуки в Севастополі та Євпаторії.

О 15:25 російські загарбники перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Також припинено рух наземного і морського громадського транспорту в Севастополі, в місті оголосили повітряну тривогу. Гауляйтер окупованого міста Михайло Развожаєв написав, що в районі внутрішнього рейду північної бухти загарбники використовують дим для маскування.

Місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що його підписники бачили ракету над селищем міського типу Чорноморське, також вони почули сильний вибух в Євпаторії. Тим часом вибухи в Севастополі тривають.

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Оновлено о 16:35: Развожаєв пише про роботу зі знищення "великої кількості різноманітних повітряних цілей" і просить залишатися в безпеці, оскільки "в разі роботи ППО основну небезпеку становлять осколки".

"На Глухова влучив осколок у будинок. Попередньо один постраждалий. Частина осколків від повітряних цілей упала в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе і Федюхиних висот", - повідомив він.

Оновлено о 16:30: У Севастополі бачили два "прильоти" в районі бухти, а в Євпаторії до радара поїхали автомобілі швидкої медичної допомоги, пише "Кримський вітер".

Оновлено о 16:25: "Крим. Реалії" пише, що в Севастополі в районі 16:13-16:15 чули близько 10 вибухів, перед цим були чутні ракетні пуски.

Оновлено о 16:20: Развожаєв заявив про збиття кількох повітряних цілей.

"Всі служби приведені в стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя на даний момент не фіксує пошкодження інфраструктури", - написав він.

Вибухи в Криму: останні новини

Нагадаємо, що днями окупанти заявляли про ракетну атаку на півострів. Місцева "влада" відзвітувала про збиття однієї ракети над акваторією, нібито обійшлося без руйнувань.

У мережі повідомляли про потужні вибухи і задимлення в районі мису Фіолент. Радник мера Маріуполя написав про сильний вибух у селищі Тургенєво під Бахчисараєм.

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