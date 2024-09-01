Аналітики припускають, що Росія досягне Покровська і найважливіших ліній постачання у вересні.

Між росіянами, які наступають, і Покровськом на Донеччині залишилася всього одна лінія оборони. І не ясно, чи достатньо українці перекинули в цей сектор людей.

Видання Forbes пише, що у Покровська - міста з довоєнним населенням у 60 000 осіб - великі проблеми. Мізерні підкріплення, які ЗСУ направили в цей район, можливо, не зможуть його врятувати. Що станеться, якщо і коли Покровськ впаде, наразі неясно, але це точно не допоможе українським військовим, оскільки російське вторгнення триває вже 30-й місяць.

"Українські війська на Покровському напрямку були змушені неодноразово відступати, не маючи достатніх сил і засобів для організованої оборони", - пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight.

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Не можна сказати, що українці програли всі бої за кожну ділянку окопів, але вони програли деякі. І коли одна ділянка падала, в українських військ на сусідніх ділянках часто не залишалося іншого вибору, окрім як відступати - або ризикувати опинитися в оточенні.

"Основною проблемою залишається брак живої сили і досвідчених підрозділів для забезпечення організованої оборони і захисту цих позицій", - зазначає Frontelligence Insight. "Незалежно від того, наскільки добре побудовані і численні оборонні споруди, якщо вони укомплектовані лише на 10-20% від необхідного потенціалу, не дивно, що російським силам вдається так швидко їх подолати".

У серпні, коли російський наступ на Покровськ прискорився, в українських військових були вільні бригади. Але замість того, щоб підкріпити сили на сході, генштаб у Києві відправив їх у Курську область Росії, почавши несподіваний контрнаступ, захопивши 400 квадратних миль області.

Росіяни, схоже, вважають, що в резерві залишається ще близько п'яти українських бригад, але їх теж немає в Покровську - можливо, тому що Київ планує відправити їх і в Курськ.

Натомість українська оборона між Авдіївкою і Покровськом, як і раніше, тримається на одній і тій самій виснаженій бригаді, яка з лютого веде ар'єргардні дії вздовж осі: елітній 47-й механізованій бригаді. Шість місяців жорстоких боїв із переважаючими силами Росії завдали шкоди 47-й механізованій бригаді. Підрозділ чисельністю 2 000 осіб вступив у бій на сході країни в лютому з 31 танком M-1 Abrams.

Сьогодні в бригаді залишилася, можливо, половина Abrams, якщо врахувати, що не всі помітно пошкоджені танки підлягають відновленню. Тільки в серпні бригада втратила два танки. В України ще є час, щоб врятувати Покровськ.

"Можна припустити, що ворог досягне міста до середини вересня, - вважають в українському Центрі оборонних стратегій, - але не зможе його захопити. Відкрита місцевість, несприятлива для наступу, і потенційні контратаки з районів Селидового та Костянтинівки сповільнять їхнє просування".

Ситуація під Покровськом - останні новини

Аналітики ISW повідомили, що військове командування РФ, ймовірно, передислокувало в Курську область деякі підрозділи, призначені для посилення наступу окупантів на Покровському напрямку. Таким чином оперативний тиск від вторгнення ЗСУ на цю територію впливає на операції противника в усіх секторах.

1 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку ситуація складна і рішення командування ухвалюються без зволікань.

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