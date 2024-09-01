Він зазначає, що ситуація на Покровському напрямку складна.

На Покровському напрямку ситуація складна і рішення командування ухвалюються без зволікань. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

"На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань", - написав він.

При цьому зазначив, що попри те, що противник має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, армія РФ зазнає відчутних втрат.

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"Боротьба за Україну триває", - наголосив Сирский.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача Сирський повідомляв, що найбільш складна ситуація залишається на Покровському напрямку фронту в Україні.

За даними Генштабу, чверть бойових зіткнень за минулу добу припадає на Покровський напрямок і найгарячіше - біля трьох населених пунктів Гродівка, Новогродівка і Михайлівка Донецької області.

В ISW сьогодні повідомили, що військове командування РФ, ймовірно, передислокувало до Курської області деякі підрозділи, призначені для посилення наступу окупантів на Покровському напрямку. Таким чином оперативний тиск від вторгнення ЗСУ на цю територію впливає на операції противника в усіх секторах.

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