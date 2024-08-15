Також стало відомо, чи знали західні партнери про підготовку операції.

Несподіваний наступ Збройних сил України на Росію є єдиним способом змустити Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це в інтерв'ю The Independent заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він називає український напад частиною "психологічної" тактики, однак одного вторгення недостатньо для того, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта.

"Нам потрібно використовувати абсолютно чіткі інструменти, щоб примусити Росію [до переговорів]. Один з них - військовий інструмент примусу. Тобто, крім економічних і дипломатичних інструментів, нам потрібно завдавати Росії значних тактичних поразок. На Курщині ми бачимо оптимізацію цього військового інструменту примусу", - каже він. Відео дня

Подоляк зазначив, що події в Курській області показали росіянам суворі реалії війни. "[Росіяни] не обговорюють війну, і взагалі відчувають себе досить комфортно, тому що десь йде війна, хтось вбиває. Їм цікаво дивитися на це по телевізору. Але коли війна переходить на територію Росії, вони, звичайно, лякаються. Вони в шоці. Це має значний вплив на психологічний стан росіян. Це також є інструментом впливу", - пояснив він.

Радник голови ОП також прокоментував заяви Великої Британії та Сполучених Штатів Америки про те, що вони не знали про підготовку наступу. "Є певні речі, які мають бути зроблені з елементом несподіванки, і які мають відбуватися на місцевому рівні. Але дискусії між силами-партнерами відбувалися, просто не на публічному рівні", - сказав Подоляк.

Також він розкритикував заборону використовувати ракети великої дальності у наступальних операцій проти Росії. На його думку, зняття цього обмеження змінило б ландшафт війни та показало Москві, що ціна війни зависока для неї.

"Україна повинна або знищити ціль у її джерелі, а саме знищити бази, з яких здійснюються ракетні та артилерійські удари, або мати можливість захищатися з землі за допомогою протиповітряної зброї, чого ми не можемо зробити, тому що у нас її недостатньо. Це рішення не має сенсу. Коли Україні надається зброя, це [має] стати нашою відповідальністю", - додав він.

Наступ на Росію

Український полковник на умовах анонімності розповів The Independent, що в полон Сил оборони потрапило до 2 тисяч російських солдатів.

За даними Financial Times, українська та російська сторони вже почали переговори щодо проведення обміну полоненими.

У мережі щодня з'являються новини про просування українських військ російською територією. Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за добу їм вдалося просунулись на відстань від одного до двох кілометрів на різних ділянках.

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