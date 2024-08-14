За словами президента, у Курській області наші Сили оборони просуваються.

З початку доби Сили оборони у Курській області взяли у полон понад 100 російських військових та просунулись на відстань від одного до двох кілометрів на різних ділянках.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. "Ранкова доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області. На жодну секунду не забуваємо про наш схід", - заявив він.

За словами Зеленського, він доручив головкому підсилити напрямок із пакетів допомоги, що надаються зараз партнерами.

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"У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", - підкреслив президент.

Ситуація в Курській області

За даними Генштабу ЗСУ, сьогодні вночі на території Курської області, під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. В Генштабі наголосили, що робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також підтвердив знищення ворожого Су-34. Його збили у Курській області, де триває українська операція. "Сили оборони України знищили ворожий Су-34. Небо над Курщиною стало чистішим", - заявив головком.

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