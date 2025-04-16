'Більше територій, більше жертв': Путін стелить шлях до переговорів через Суми, - France 24

Диктатор намагатиметься переконати США, що він є переможцем на фронті, тож не повинен йти на поступки.

Жахлива атака Росії у Вербну неділю на місто Суми привернула увагу до північного українського регіону. Експерти кажуть, що наступ РФ на Сумщині має на меті розтягнути оборонні лінії України та створити видимість прогресу окупантів на фронті – навіть тоді, коли виснажлива війна Москви на сході заходить у кривавий глухий кут, пише France 24.

За кілька тижнів до того, як ракети "Іскандер-М" вдарили по Сумах, місто вже жило під тінню війни. Суми стали притулком для сотень цивільних із прикордонних сіл.

"Щодня в Сумах ми бачили кілька сотень людей, які прибували до міста в пошуках притулку", - розповів кореспондент Джеймс Андре. "Вони рятувалися від постійних атак безпілотників і артилерійських снарядів, які стали повсякденним явищем для селян, які живуть поблизу кордону".

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Ескалація розпочалася після того, як Росія повернула контроль над ділянкою в Курській області. "Росія зараз натискає на свою перевагу, відтісняючи українські сили від Курська та переносячи імпульс в Україну", - сказав Андре. "Суми – головне місто на їхньому шляху".

Директор Євразійської демократичної ініціативи Пітер Залмаєв назвав удар РФ по центру Сум "опортуністичним злочином", що став можливим через близькість до кордону:

"Подвійні удари посилають сигнал про те, що Путіну все одно і що Трампу потрібно піти на ще більше поступок російській стороні. Вони показують, що Путін впевнений, що ще багато українських територій, які потрібно захопити, і ще багато життів, щоб забрати, перш ніж він захоче сісти за стіл переговорів".

Для чого Путіну Сумщина?

У березні, під час візиту до Курська, Путін доручив військовим створити буферну зону вздовж кордону. Французький генерал у відставці Жером Пеллістранді зазначив:

"Поки рано говорити, чи хочуть росіяни захопити частину Сумської області чи створити буферну зону на кордоні, щоб запобігти повторенню Курського наступу. У будь-якому разі росіяни не пропустять тактичної можливості захопити територію та зруйнувати оборону України".

На початку року Москва не контролювала жодної частини Сумщини. Станом на квітень - вже близько 95 км². "Швидкість, з якою Росія відбила Курськ, була досить несподіваною… Тож справедливо сказати, що вони мають динаміку, і можуть спокуситися просуватися ще далі", - зазначила Вероніка Понісцякова з Університету Портсмута.

"Росіяни все ще просуваються вперед, але Україна тримається фактично, якою б високою не була ціна", - додав Пеллістранді.

Він зазначив, що українська армія краще оснащена, ніж восени: "Вони також створили міцнішу оборону, хоча це обов’язково означає, що вони в основному відмовилися від надії відвоювати втрачену територію - принаймні військовим шляхом".

"Тим часом з російської сторони промисловість озброєнь у самому розпалі, і вони розпочали новий набір кадрів. І все ж вони все ще не можуть забезпечити вирішальний прорив… Це проблема для Путіна, якому не буде багато чого показати на щорічному параді до Дня Перемоги 9 травня", - додав генерал.

На думку аналітиків, Москва намагається показати перевагу на фронті, щоб схилити адміністрацію Трампа до поступок.

"Ми точно можемо сказати, що ця війна - це не лише бойові дії, а й уявлення про те, хто має перевагу - як усередині країни, так і за кордоном", - каже Понісцякова. "Особливо це стосується Сполучених Штатів, які збираються відігравати важливу роль у будь-яких переговорах. Атаки на Суми вказують на те, що Росія намагається нав’язати США, що вона є стороною-переможцем і тому не повинна йти на поступки. І, здається, американці цілком можуть слухати".

Атака на Суми

Вранці в неділю, 13 квітня 2025 року, російські окупаційні війська завдали удару по центру Сум. За даними очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, ворог атакував місто двома ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

Внаслідок удару загинули 35 людей, зокрема двоє дітей. Понад 120 осіб постраждали. Російська атака також спричинила суттєві руйнування.

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