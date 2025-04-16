Не 'помилка', а тактика: Трамп виправдовує Путіна за удар по Сумах, - оглядач Politico

Удар по Сумах невдачею РФ. Це вписується в давно сформовану тактику Росії - і Вашингтон це знає.

Кривавий удар Росії по Сумах не є "прикрою помилкою" чи випадковістю. Це ще один приклад довгострокової російської військової тактики, і у Вашингтоні це чудово розуміють. Про це пише редактор відділу громадської думки Politico, оглядач Джеймі Деттмер.

Трамп виправдовує Путіна

Лише через кілька годин після того, як внаслідок російського ракетного удару по Сумах загинуло 35 людей, а ще понад сто дістали поранень, президент США Дональд Трамп охарактеризував цей напад як "жахливу річ". Водночас він припустив, що, можливо, це була помилка, підкресливши, що навмисності не було.

Його слова сильно контрастують із заявою президента України Володимира Зеленського, який сказав: "Тільки повністю божевільний покидьок може діяти так". Також заява Трампа суперечить коментарям його ж спецпредставника Кіта Келлога, який заявив: "Цей удар по Сумах переходить будь-яку межу пристойності".

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Деттмер пише:

"Кремль заперечує навмисні напади на цивільне населення, що вважається військовим злочином згідно за міжнародним правом. Але атаки Росії були добре задокументовані - удари по лікарнях, школах, пологових будинках, театрах… список можна продовжувати. Це усталена військова стратегія Москви. Це ніколи не підхід серця та розуму, радше - залізний кулак".

Раніше Пентагон прямо зазначав: "Ми оцінюємо, що Росія свідомо завдає ударів по цивільній інфраструктурі, аби тероризувати населення та деморалізувати українців". І така тактика триває досі.

Саме тому російські війська роками атакують енергетичну систему України. Як говорив мер Києва Віталій Кличко наприкінці 2022 року: "Вони хочуть заморозити нас, знищити електрику, опалення, генератори".

Сирійська тактика і путінська стратегія

Подвійний удар по Сумах - навмисний. Після першого вибуху, через п’ять хвилин, послідував другий, націлений на рятувальників. Це поширена російська тактика - схожа на ті, що використовувались у Сирії, де цілеспрямовано вражали лікарні, ринки, житлові квартали.

І тоді, і зараз Москва виправдовує свої дії заявами про "військові цілі". Міністерство оборони РФ після атаки по Сумах стверджувало, що ракети нібито уразили штаб українських військових, а загибель цивільних стала наслідком "використання мирного населення як живого щита".

Ці аргументи вже лунали в Сирії, коли удари припадали на ринки в годину пік і табори біженців. Автор статті бачив це особисто, перебуваючи на півночі країни.

Війна, яку веде Путін, - це тотальна війна без правил, пише журналіст. Пригадуються звірства в Бучі та Ірпені, а також кампанія бомбардувань у Грозному в 1999 році, що змусила понад 100 тисяч людей покинути місто.

На цьому тлі реакція Трампа виглядає як намагання уникнути відкритого конфлікту з Кремлем, який, можливо, все ще хоче створити враження готовності до мирних переговорів. Але атака на Суми - черговий доказ того, що для Путіна такі переговори мають сенс лише на його умовах.

У березні держсекретар США Марко Рубіо зазначив: "План А - припинення вогню", а головною метою Вашингтона є швидке припинення бойових дій. Але Путін відмовився від 30-денного перемир’я, яке підтримала Україна. Після телефонної розмови з Трампом РФ одразу почала нову хвилю атак на українські міста.

Обіцянка Путіна призупинити удари по енергосистемі на 30 днів виглядала суто тактично - морози вже відступили, а Україна тим часом досягла прориву, розширивши дальність своїх ракет "Нептун" до 1000 км.

Перемовини між спецпредставником США Стіфом Віткоффом і Путіним, що тривали навіть минулої п’ятниці, знову супроводжувались оптимістичними словами: "Ми на порозі чогось дуже важливого". Та вже наступного дня Пєсков заявив, що чіткого плану домовленостей між Москвою і Вашингтоном немає.

"А українцям, тим часом, залишається лише триматися", - підсумував оглядач.

Атака на Суми

Вранці в неділю, 13 квітня 2025 року, російські окупаційні війська завдали удару по центру Сум. За даними очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, ворог атакував місто двома ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

Внаслідок удару загинули 35 людей, зокрема двоє дітей. Понад 120 осіб постраждали. Російська атака також спричинила суттєві руйнування.

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