Ситуація в місті залишається складною.

Ситуація в Торецьку Донецької області залишається складною, але російські окупанти в межі міста ще не потрапили. Про це в етері телемарафону сказав начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

"Станом на сьогодні, скажу, що так, дійсно, ворог намагається, просувається до адміністративних меж міста Торецька. Але в місто він не зайшов і знаходиться поблизу безпосередньо адміністративних меж самого міста", – акцентував Чинчик.

За його словами, евакуація населення з території громади триває, починаючи з 24 червня, коли активізувалися бойові дії на території Торецької громади. За цей час було евакуйовано понад 3700 жителів, в тому числі 97 дітей.

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"На сьогоднішній день офіційно на території громади діти відсутні. У Торецьку залишається близько 3 тисяч цивільних дорослих осіб, в основному це люди похилого віку і ті особи, які не виявили бажання виїжджати з території громади", – підкреслив Чинчик.

Він пояснив, що основна мотивація тих, хто відмовляється виїжджати – це сподівання на кращий час. Крім того, більшість людей похилого віку ніколи далі Донецької області не виїжджали, тому мають особисті страхи перед переїздом зі своєї громади, зокрема, через неспроможність адаптуватися в інших місцях.

Щодо ситуації з інфраструктурою, то ворог ще два з половиною роки тому знищив лінії централізованого водопостачання. Також відсутнє газопостачання, а в останні два місяці – електропостачання.

"Тобто всі люди, які залишилися на території громади, вони вимушені виживати у підвальних приміщеннях", – підкреслив Чинчик.

Він зазначив, що є працюючі амбулаторії та лікарні для надання медичної допомоги і ліків мешканцям, які залишилися на території громади, в тому числі, інсулінозалежним особам та хворим на серцево-судині захворювання.

"По можливості проводимо централізовану видачу ліків в певні дні, з дотриманням безпекових умов, щоб уникнути можливих ударів з боку ворога", – додав він.

Ситуація на Торецькому напрямку

5 серпня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що за минулу добу зафіксовано 124 бойових зіткнення на лінії фронут. Зокрема, на Торецькому напрямку противник здійснив 18 штурмів, основні зусилля зосереджував у районах населених пунктів Нью-Йорк та Торецьк. Ворог штурмував поблизу Залізного і Північного, російська авіація завдала 14 ударів авіабомбами по околицям та місту Торецьк.

За даними проекту DeepState російські окупанти мають просування у районі низки населених пунтів України. Зокрема, ворог просунувся в Північному, Залізному Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного. Сили Оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2.

Раніше у DeepState писали, що битва за Торецьк почнеться у найближчий час, бої тривають вже на підступах до міста у Залізному та Північному. Аналітики інформували, що ворогу до Торецька лишилося всього 100 метрів.

Тим часом "Українська правда" із посиланням на джерело повідомила, що російські ДРГ уже двічі заходили на околиці Торецька за останні три дні.

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