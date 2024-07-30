Йдуть бої на підступах до Торецька: у DeepState заявили, що початок битви за місто є питанням найближчого часу

Росіяни намагаються нанести максимальні пошкодження забудові, щоб полегшити штурмові дії.

Тривають бої на підступах до Торецька, а саме у Залізному та Північному. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Росіяни продовжують насичувати живою силою приватну та багатоквартирну забудову в цих населених пунктах. Найближчим часом ворог зосередить основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти "Північна". Надалі вже спробує зайти в саме місто, а контроль над відвалами дасть значну перевагу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі по самому Торецьку б'є ворожа артилерія та КАБи. Ворог намагається нанести максимальні пошкодження забудові, щоб полегшити штурмові дії.

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"Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки немає успішного рецепту як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій", - заявляють аналітики.

Також зазначається, що після окупації Залізного росіяни можуть спробувати ударити в тил нашому угрупуванню у Нью-Йорку.

"Це не тільки погіршить умови для оборони селища, а й поставить під загрозу оточення сили, які перебувають східніше", - попереджають у DeepState.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Перед цим сьогодні у DeepState заявили про чергове просування окупаційних військ на Донбасі. Як зазначалось, окупанти мали певний успіх біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, в Північному та Залізному .

За словами командира взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, молодшого лейтенанта Станіслава Краснова, росіяни роблять ставку на прорив лінії оборони на Торецькому напрямку, підтягують туди резерви і не тільки піхотні. Вже накопичена величезна кількість артилерії, також працює активно авіація - десятки КАБів щодня скидаються і по позиціях оборони, і по тилу, по логістичних позиціях.

Краснов зазначив, втрати у росіян величезні - сотні загиблих на день. Втім, потік штурмових груп не зменшується, він стабільно великий.

За інформацією військового, росіяни використовують велику кількість зеків у ПВК, які здійснюють на напрямку штурми, і велику кількість примусово мобілізованих з окупованих територій Донеччини й Луганщини. Цих примусово мобілізованих, які здебільшого були завжди аполітичні і ніколи не думали про війну, кидають як "гарматне м’ясо" й ті гинуть тисячами, зауважив Краснов.

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