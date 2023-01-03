Ганна Маляр запевнила, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

Україна готується до різних варіантів розвитку подій з боку Російської Федерації. У Міністерстві оборони не можуть гарантувати, що українців попередять про новий масштабний наступ окупантів.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, "у цій ситуації не коректно говорити про попередження".

"Тому що у ворога так само є, як і було кілька сценаріїв, і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж приймають рішення в останні години і ті, хто його виконує, вони не знають за день до того, як, де і які будуть виконувати рішення", - заявила Маляр в ефірі телемарафону.

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Вона зазначила, що російське командування орієнтується по ситуації і розраховує свої ресурси в залежності від динаміки на фронті.

"Ми завжди відкрито говоримо, що зараз на території Білорусі відбувається рух особового складу і техніки. Він відбувається з лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності", - пояснила заступник голови міноборони.

Крім того, Маляр нагадала, що Москва використовує у війні проти України всі наявні ресурси, в тому числі і Білорусь, тому всі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій.

Новий наступ Росії на Україну - що відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив ,що "навіть не сумнівається, що росіяни підуть у новий наступ".

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Кремль не відмовився від своїх планів окупувати всю Україну і нова спроба може бути вже в січні-лютому

Водночас радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін не прийме рішення про новий масштабний наступ на Україну.

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