Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що окупантам не вдасться прорвати лінії оборони і просунутися вглиб України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Україна докладає всіх зусиль для прискорення перемоги, будь-яке рішення про припинення війни грунтуватиметься на виході російських військ з усіх територій України станом на 2014 рік.

"Ми сподіваємось і робимо усе, що залежить від нас, щоб припинити цю війну якомога скоріше нашою перемогою і звільненням українських територій", - про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, чи розділяють західні партнери України сподівання президента Володимира Зеленського на перемогу України у війні проти РФ у 2023 році.

При цьому міністр додав, що складно встановлювати будь-які часові рамки, коли це станеться.

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"Але ми докладаємо усі зусилля. І якщо це станеться влітку, це, звичайно, стало би чудовою новиною", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що сподівання президента України грунтуються на оцінці динаміки війни, на оцінці військових спроможностей України і Росії, на рівні підтримки, яка надходить в Україну від міжнародних партнерів.

Відповідаючи на запитання щодо його оцінки спроможності російської армії вести війну взимку, Кулеба наголосив, що ЗСУ роблять все, щоб не допустити цього.

"Я думаю, що російська спроможність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого,.. - це те, що вони намагаються робити. І ми, звичайно, робимо усе можливе, аби не допустити цього. Я не кажу точно, що це відбувається. Але, беручи до уваги мобілізацію, оголошений призов і підготовку нових призовників, пересування їхнього важкого озброєння в країні - вони безсумнівно зберігають надії, що будуть здатні прорвати наші лінії оборони і просунутися вглиб України. Ми робимо усе, аби унеможливити це. І я рішуче вірю, що їм цього не вдасться", - сказав Кулеба.

Водночас, як сказав Кулеба, Україна не збирається поступатися своїми територіями, бо питання щодо територіальної цілісності не виносяться на переговори.

"Будь-яке рішення або будь-яка дипломатична фінальна гра будуть грунтуватися на виході Росії з усіх територій України станом на 2014-й рік", - наголосив Кулеба.

Війна в Україні взимку - прогнози

Американська розвідка прогнозує зниження темпів боїв у зимовий період. За словами директора Національної розвідки США Авріл Хейнс, і українські, і російські військові спробують провести переоснащення і поповнити запаси для підготовки до контрнаступу після зими.

Також у США вважають, що Росія зосередиться на ударах по критичній інфраструктурі, щоб "заморозити" Україну і підірвати "бойовий дух" в тилу.

Навпаки, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначає одну важливу перевагу ЗСУ перед ЗС РФ - обмундирування. Українське командування це може використати, заплутавши ворога.

Разом з тим, як пише The Guardian, підвезення боєприпасів на передову сповільниться через погодні умови.

Скептичні настрої не підірвали військову підтримку Заходом України. На сьомому засіданні "Рамштайну" було ухвалено рішення допомогти ЗСУ зі зброєю, щоб "не зменшувати темпи" у наступах.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що зима - на боці української армії, оскільки вона буде краще оснащена, ніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, взимку умови для ведення боїв "будуть набагато сприятливіші для Києва, ніж для Москви", тому західні союзники повинні цим скористатися.

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