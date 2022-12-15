Російська мобілізація спрацювала, вважає головнокомандувач ЗСУ.

Російська Федерація готує 200 000 військовослужбовців, щоб кинути їх на війну проти України.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти зроблять ще одну спробу захопити Київ.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", - сказав Залужний для The Economist.

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В цьому ж інтерв'ю Залужний дав відверту оцінку російському командиру Сергію Суровікіну. Раніше Залужний хвалив твори начальника Генштабу ЗС Росії генерала Валерія Герасимова.

Залужний також сказав, яка зброя треба для ЗСУ, щоб відновити кордони станом на 23 лютого.

Війна з Росією

Володимир Зеленський раніше заявив, що наступні півроку будуть вирішальними у протистоянні з Росією. Водночас Олексій Арестович попередив, що у січні та лютому рашисти будуть активно наступати, щоб перехопити ініціативу на полі бою.