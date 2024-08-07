Також знищено чимало ворожої техніки, в тому числі вісім танків та 29 ББМ.

Загальні бойові втрати противника серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок орієнтовно склали 586 тис. 370 осіб. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 230 російських окупантів.

Також уражено чимало техніки противника, зокрема:

танків - 8 тис. 429 (+8 одиниць за минулу добу);

бойових броньованих машин - 16 тис. 323 (+29);

артилерійських систем - 16 тис. 451 (+67);

РСЗВ - 1 тис. 138;

засобів ППО - 910;

літаків - 365;

гелікоптерів - 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13 тис. 212 (+54);

крилатих ракет - 2 тис. 421 (+1);

кораблів/катерів - 28;

підводних човнів - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн - 22 тис. 226 (+78);

спеціальної техніки - 2 тис. 759 (+21).

Оновлено 8.55. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, там наші захисники відбили 42 ворожі штурмові дії. Найбільша концентрація атак була поблизу Іванівки та Желанного.

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За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 73 авіаудари, скинувши 97 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 79 - із реактивних систем залпового вогню.

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 25 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири пункти управління, два засоби ППО, чотири артилерійських засоби та склад ПММ", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було збито вертоліт російських окупаційних військ.

Сумська обласна військова адміністрація поінформувала, що також було знищено ворожу балістичну ракету та 2 БпЛА противника. Тим часом у російських телеграм-каналах скаржилися на втрату вертольота Ка-52. У мережі написали, що один пілот нібито загинув, інший – поранений. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

У соцмережах також опублікували фото знищеного Ка-52 у Курській області РФ.

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