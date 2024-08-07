За даними ростовських пабліків, загинуло щонайменше 20 окупантів.

20 російських окупантів загинули на борту військово-транспортного гелікоптера РФ Мі-8, який був збитий українським FPV-дроном тиждень тому під Донецьком.

Втрати "злив" ростовський паблік "Это Ростов". Зазначається, що Мі-8 було збито минулої середи під Донецьком. За версією росіян, на борту перебували 20 осіб, зокрема члени екіпажу та нібито поранені окупанти.

У коментарях росіяни підтверджують, що внаслідок інциденту загинули їхні рідні.

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Українці збили дроном російського вертольота - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 липня двокілограмовий український дрон "приземлив" 12-тонний російський вертоліт. У ЗМІ спочатку заявляли, що це був Мі-8.

Зазначалося, що один із безпілотників, дистанційно керований оператором із гарнітурою віртуальної реальності, збив російський гелікоптер. Очевидно, таку атаку українці реалізували вперше. На кадрах, які поширили соцмережі, видно, як під Донецьком на окупованому Росією сході України горить гелікоптер.

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