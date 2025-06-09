Також у Путіна прокоментували проведення наступного раунду перемовин між Україною та РФ.

Російська армія проводить "наступ" у Дніпропетровській області в межах створення буферної зони в Україні. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

Водночас він наголосив, що наразі немає точного розуміння про новий раунд перемовин з Україною, проте контакти "потрібно продовжувати".

Також Пєсков прокоментував питання передачі Україні тіл загиблих військових. За його словами, поки що не йдеться про звернення до міжнародних організацій.

Відео дня

Зокрема речник Кремля закликав дочекатися початку тижня, аби зрозуміти, "як буде еволюціонувати позиція Києва щодо обміну тілами загиблих".

"Потрібно зрозуміти, чи відмовляється Україна від виконання домовленостей щодо обміну тілами загиблих військовослужбовців", - сказав він.

"Наступ" РФ на Дніпропетровщині - що кажуть в Україні

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про наступ на Дніпропетровщину. Проте у Генштабі ЗСУ наголосили, що це не так. За словами речника відомства Андрія Ковальова, повідомлення про просування росіян на цьому напрямку є фейком.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст - російська дезінформація", - зауважив він.

Водночас в ISW розповіли, що насправді відбувається на кордоні Дніпропетровської області. За словами аналітиків, наразі жодних підтверджень словам окупантів немає. Зокрема ISW не виявив геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області.

"ISW оцінює, що поточна російська тактична активність поблизу південно-східної частини Дніпропетровської області є продовженням російських наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової великої наступальної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області", - запевнили в Інституті вивчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: