За словами полковника запасу ЗСУ, в окупантів для цього недостатньо сил і навіть немає оперативних резервів.

Наступ росіян на Харківщині був підготовлений поспіхом, російські окупанти не встигли як слід підготувати сили. Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, Вовчанськ розташований на відстані лише приблизно 10 кілометрів від лінії фронту, тобто, від кордону з РФ. Таким чином, росіяни можуть ще над Бєлгородом скидати бомби, які будуть планувати до самого Вовчанська, руйнуючи місто, як Бахмут, Авдіївку та Часів Яр.

"Це дуже серйозний бойовий засіб, який росіяни дуже сильно застосовують останнім часом. Збивати його практично неможливо. Лише знищувати російські Су-34 над Бєлгородом. Приблизно такі дії можна нині лише протиставити таким ударам", - розповів експерт. Відео дня

Він підкреслив, що окупанти почали наступ без оперативних резервів, а, отже, він розпочався поспіхом - раніше, ніж розраховувало командування ЗСУ. При цьому наступу на сам Харків не буде.

"Цей наступ створив вал інформаційного потоку в Росії, в їхніх пабліках, який перебив негатив від провальних наступальних дій на Часів Яр і в районі Очеретиного. Протягом тижня в них був провал за провалом на східному фронті", - зазначив Світан.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

На Харківщині точаться жорстокі бої, окупанти намагаються закріпитись. Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, максимум ефективності має бути проявлений кожним у Силах безпеки і оборони та місцевій владі.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині. Він зазначив, що росіяни продовжують обстріли цивільного населення, при цьому кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася.

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