Цей наступ, на думку аналітиків, найімовірніше спрямований на відволікання українських підрозділів від східної лінії фронту.

У п'ятницю Росія почала активні бойові дії в Харківській області, і за вихідні російські війська змогли дещо просунутися вглиб території. Водночас, пише Financial Times, цей наступ, на думку аналітиків, найімовірніше спрямований на відволікання українських підрозділів від східної лінії фронту, а не на захоплення самого Харкова.

За словами чиновників і аналітиків, чисельність російських військ, розгорнутих для харківського наступу, - два армійські корпуси або близько 35 000 осіб - недостатня для спроби захоплення Харкова.

Аналітики зазначають, що росіяни здійснили безліч дрібних атак на різних прикордонних пунктах із використанням підрозділів розміром зі взвод і навіть із загін, що дало змогу деяким із них проникнути через кордон, не зустрівши значного опору.

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Зазначається, що новий харківський наступ Росії, ймовірно, вже досяг "часткового успіху" у відволіканні українських військ від оборонних позицій на інших ділянках фронту. Однак це не всі цілі, які може переслідувати Москва.

Як пише FT, можливо, Росія також прагне створити буферну зону, щоб краще захистити російське місто Білгород, розташоване за 70 км від Харкова, яке останніми місяцями дедалі частіше зазнає артилерійських ударів.

"Ще одна можлива мета нового наступу Москви - перемістити свої сили в радіус артилерійської досяжності міста Харкова... За словами аналітиків, для цього російським військам необхідно прорвати основні оборонні лінії України і просунутися набагато далі вглиб української території, проте неясно, чи вдасться їм наростити темп", - зазначає видання.

Яких успіхів змогли досягти окупанти

Українські села в Харківській області, захоплені російською армією з п'ятниці, перебувають у "сірій зоні" між російським кордоном і головною оборонною лінією України. При цьому Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співробітництва, сказав, що жодна зі сторін не хоче утримувати позиції в цьому районі через невигідний рельєф місцевості.

За його словами, у російських військ немає сил для подальшого просування, але в них достатньо резервів, щоб продовжувати бойові дії в цьому районі щонайменше місяць із метою підійти якомога ближче до Харкова, "щоб створити там тиск" шляхом обстрілу міста.

Прокремлівські військові блогери також зійшлися на думці, що основні успіхи Москви перебувають у сірій зоні, заявивши, що росіянам не варто очікувати швидкого прориву і що багато чого залежатиме від прибуття американської допомоги.

Ситуація в Харківській області - новини

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що зараз у Харківській області тривають бої в прикордонних районах уздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

Як повідомляють українські військові, окупанти атакують Харківську область великою кількістю піхоти без підтримки броньованої техніки.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, за цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. За його словами, Вовчанськ, Липці та всі пункти північного прикордоння практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем.

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