Максимум ефективності має бути проявлений зараз кожним у Силах безпеки і оборони та місцевій владі.

У прикордонній смузі Харківщини точаться жорстокі бої. Окупанти намагаються закріпитися в деяких селах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленсткий у вечірньому зверненні. Він зазначив, що заслухав доповіді головкома, розвідки, міністра внутрішніх справ щодо ситуації на фронті. Особливу увагу приділили Харківщині.

"Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування", - зазначив Зеленський. Відео дня

Президент зазначив, що на околицях міста Вовчанськ ситуація дуже складна, місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових в місті, місцевим мешканцям допомагають.

Зеленський наголосив, що максимум ефективності має бути проявлений зараз кожним у Силах безпеки і оборони та місцевій владі.

"Все залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити, чи можеш витримати удари та втримати позиції. Щоб усі так само змогли. Головне – наша стійкість та український результат в боях", – сказав він.

Водночас президент зазначив, що донецькі напрямки зараз "не менш загострені". Задум ударів на Харківщині - розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися.

"Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", - додав він.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

За даними спостерігачів, у Харківській області тривають важкі бої. Ворог має просування у населеному пункті Глибоке.

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