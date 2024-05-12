За словами голови Харківської ОВА, окупанти продовжують обстріли цивільного населення, кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася.

Російські окупанти продовжують обстріли цивільного населення у Харківській області. Так, за цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем.

"Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську - жінка 46 років та чоловік 74 років", - повідомив Синєгубов. Відео дня

Він підкреслив, що кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії збільшилася. При цьому Сили оборони України продовжують оборонну операцію.

"Тому евакуація цивільного населення - не припиняється. За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 людей. Дані оновлюються. Дякую владі на місцях, волонтерам обласного Координаційного гуманітарного центру, поліції, ДСНС за героїчну спільну роботу. За дві доби вдалося убезпечити більше 4000 людей. Закликаємо жителів зберегти життя та покинути обстрілювані ворогом території", - закликав голова Харківської ОВА.

Ситуація у Харківській області - останні новини

Ворог намагався прорвати кордон у Харківській області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, усю ніч тривали обстріли керованими авіабомбами, з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Як підкреслив Синєгубов, диверсійні групи намагалися прорвати кордон - утім, безуспішно. ЗСУ впевнено тримають позицїі на Харківщині, не втрачено жодного метра землі.

Згодом Генштаб розповів про ситуацію в Харківській області. Збройні сили України продовжують активними діями завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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