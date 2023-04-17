31 березня окупанти планували вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 31 березня 2023 року провалилася чергова спроба наступу російських окупаційних військ. Ворог перейшов до оборони по всьому фронту, за винятком двох районів.

В інтерв'ю Radio NV Буданов розповів, що 31 березня росіяни планували вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області.

"Знову ж таки, це навіть не п’ята вже спроба, яка провалилася. Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції в Росії станом на зараз нема. І найближчим часом не буде", – наголосив очільник ГУР.

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За його словами, російські окупанти перейшли до "стратегічної оборонної операції". Зараз їхнє завдання – утримати захоплені території нашої країни, зірвавши український контрнаступ. Буданов наголосив, що винятком є два райони.

"Перший – спроба захопити Бахмут. Треба теж відверто сказати, що Бахмут вони ось "майже захоплюють", згідно їх же особистих заяв, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік, як вони його майже захопили. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть. Друге – це спроба зробити напівохоплення Авдіївки з північного боку. Там поряд знаходиться населений пункт Мар'їнка, є в принципі спроба активних дій там. Все інше – лінія стоїть", – резюмував голова ГУР МО.

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У вечірньому зведенні про ситуацію на передовій 17 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують атакувати на пʼяти напрямках. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Марʼїнка Донецької області.

Водночас "Гвардія наступу" поповниться новою штурмовою бригадою "Хартія". Її основну частину складають добровольці, які стали на захист Харкова, а згодом брали участь у боях на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

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