Кістяк бригади "Хартія" буде сформований з добровольців, які були у ДФТГ та виконували завдання у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

"Гвардія наступу" поповниться новою бригадою під назвою "Хартія". Її кістяк складається з добровольців, які перебували в добровольчому формуванні територіальної громади (ДФТГ) "Хартія".

Як розповів в ефірі телеканалу "Еспресо" капітан Національної гвардії України, старший офіцер служби планування та підготовки штабів Іван Бабіч, це єдине в Україні ДФТГ, яке у більшості своїй складається з цивільних, переросло у бригаду Нацгвардії та долучилося до "Гвардії наступу".

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"Це відбулося завдяки мотивації людей, які небайдужі та хочуть виконувати бойові завдання у складі всіх Збройних Сил та Національної гвардії. Кістяк бригади "Хартія" буде сформований саме з добровольців, які були у ДФТГ. Тобто це ті хлопці, які з деяких причин не були мобілізовані, а рік тому об'єдналися у "Хартію" для звільнення свого рідного міста Харкова та Харківської області", – пояснив він.

За його словами, члени бригади мають різний бекґраунд. Серед них є підприємці, дизайнери, військові. Бійці ДФТГ отримали базову та індивідуальну підготвоку, а також пройшли тренування у складі груп-відділень.

"Вони виконували завдання у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Відповідно, ці люди будуть передавати наш досвід, який ми напрацювали за рік. Зазначу, що на виконання завдань відправляються тільки навчені та підготовлені бійці з відповідними елементами захисту та зі зброєю. До "Гвардії наступу" треба вступати", – наголосив капітан НГУ.

"Гвардія наступу": що відомо

У лютому 2023 року стало відомо про початок набору людей до лав "Гвардії наступу". Ці штурмові бригади сформувало Міністерство внутрішніх справ. Голова МВС Ігор Клименко, який на той час виконував обовʼязки очільника міністерства, розповів, що створені бригади отримали назви "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Сталевий кордон" та "Лють". Передбачається, що вони братимуть участь у деокупації українсього Донецька, Луганська та Криму.

У березні спікер Національної Гвардії України Руслан Музичук розповів, що ці бригади будуть готувати протягом 2-4 місяців, і лише після цього їх залучатимуть до бою. Він наголосив, що шість із на той момент восьми створених бригад будуть працювати у складі НГУ.

Через велику кількість охочих доєднатися до лав "Гвардії наступу" набір до штурмових бригад вирішили продовжити. З добровольців формуватимуть резервні підрозділи.

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