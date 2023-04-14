Голова військової розвідки України допустив, що Росія посиплеться раніше, ніж закінчиться війна.

Росія опинилася на порозі "сейсмічних змін", які призведуть не тільки до завершення війни проти України, але також до розпаду самої РФ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю каналу ABC News.

"Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і тепер настав момент для краху цієї країни", — прокоментував він майбутнє Російської Федерації.

При цьому Буданов висловив упевненість, що Україна поверне контроль над Кримом, а також висміяв ядерні погрози Кремля і провальний зимовий наступ росіян, що обернувся величезними втратами без істотних успіхів.

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Війна в Україні - стратегічна ситуація

На думку американського Інституту вивчення війни, в даний час російська армія втратила здатність вести активний наступ відразу на декількох ділянках фронту. Вже зараз окупантам доводиться маневрувати ресурсами для підтримки темпів наступу в Бахмуті.

Водночас польський прем'єр Матеуш Моравецький попередив, що поразки України у війні допускати у жодному разі не можна. На його думку, це призведе до завершення європейського "золотого віку".

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