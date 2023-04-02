Супротивнику не вдалося до кінця березня захопити весь Донбас.

У суботу, 1 квітня, українські, західні та російські джерела зазначали, що зимовий наступ РФ в Україні не призвів до втілення у життя цілей, поставлених Кремлем, - захоплення до 31 березня всієї території Донецької та Луганської областей.

Через провальний наступ в Росії скоро можливі кадрові зміни у вищому військовому керівництві, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Зростання в Росії спекуляцій з приводу змін у російському військовому командуванні, ймовірно, вказують на те, що Росія незабаром може зробити перестановки у своєму вищому військовому керівництві через невдалий зимовий наступ", - поділилися аналітики.

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Наступ Росії на Україну - що потрібно знати

Ворожа зимова наступальна операція стартувала на Донбасі на початку лютого. Українська сторона попереджала, що спочатку російська влада хоче захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що у війні України проти РФ вирішальним часом буде весна і початок літа, оскільки на цей час заплановано великий новий наступ противника.

Варто зазначити, що однією з пріоритетних цілей супротивника є місто Бахмут Донецької області.

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