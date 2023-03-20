Експерти відзначили, що росіяни не досягли жодної з поставлених цілей.

"Великий наступ" російської армії в Україні, ймовірно, доходить до своєї кульмінації. Росія так і не отримала суттєвих перемог.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти не досягають своїх цілей, серед яких тактичне захоплення міста-фортеці Бахмут, яке досі утримують українські військові.

При цьому у росіян проблеми з наступом в районі Авдіївки-Донецька і Вугледара. Так, нещодавній наступ на Авдіївку призвів до великих втрат у лавах російських загарбників, еквівалентних одній роті. Крім того, їм довелося посилити підрозділи під Вугледаром, що призвело до погіршення стан наступу в Донецькій області.

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"155-а бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат у живій силі та техніці під час постійних невдалих атак на Вугледар у листопаді 2022 року та лютому 2023 року, і російське військове керівництво, ймовірно, значною мірою покладається на резервні частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, щоб компенсувати ці втрати", - йдеться у повідомленні.

Також до Вугледара перекидають деякі частини 8-ї повітряно-десантної дивізії, яка знаходиться в районі Кремінної в Луганській області, що "свідчить про рівень відчаю з боку російського командування". Враховуючи всі обставини, аналітики вважають, що зараз Україна може перехопити ініціативу на полі бою і піти в контрнаступ.

"Наступ" російської армії на Донбасі - останні новини

У Генеральному штабі Збройних сил України 16 березня повідомили, що російські війська продовжують штурмувати Бахмут і готуються до відновлення наступу на Вугледар.

При цьому наголошується, що раніше противник зосереджував свої сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

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