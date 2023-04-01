За цю добу ворог завдав 170 ударів зі ствольної та реактивної артилерії по Бахмутському відтинку, відбулося 25 боєзіткнень.

Бахмут залишається однією з пріоритетних цілей ворога і однією з ділянок фронту, де точаться найінтенсивніші бої, але протягом останнього тижня кількість атак ворога зменшилася.

Як повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Бахмут залишається однією з пріоритетних цілей ворога. За цю добу він наніс 170 ударів зі ствольної та реактивної артилерії по Бахмутському відтинку, 25 боєзіткнень відбулося, в ході яких було 162 окупанти знищено, 157 зазнали поранень. Якщо взяти в розрізі тиждень – 10 днів, кількість атак дещо зменшилася: якщо раніше це було 35-50 і більше, зараз ми бачимо від 17 до 25", – сказав Череватий.

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За його словами, необхідно врахувати, що це тільки потужні удари по окупантам наших Сил оборони впливають на ситуацію, але й комплексні фактори (погодні умови, намагання росіян якось перегрупувати свої сили). Адже саме вагнерівці зазнають там неймовірних втрат, і їх намагаються підсилювати підрозділами повітряно-десантних військ і мотострілецькими підрозділами армії окупанта.

Череватий зазначив, що на Лимансько-Куп’янському напрямку діють ворожі підрозділи регулярного війська, здебільшого доукомплектовані за рахунок мобілізації.

"Тут вони більше використовують артилерію, намагаючись вразити наші позиції. Ця доба не стала винятком: 241 раз ворог застосував різні типи артилерії, відбулося 12 боєзіткнень, і ворог втратив 35 окупантів знищеними, 75 пораненими. Також тут більше помічено використання бронетехніки… Фактично щодоби підбивалися їхні танки, в тому числі новітні Т-90, Т-80, в цю добу підбито САУ "Гвоздика" і збито безпілотний апарат на цьому напрямку", - розповів речник.

Бої за Бахмут - що треба знати

Російські окупанти ціною шалених втрат продовжують спроби захопити місто Бахмут на Донеччині. Наразі продовження операції з захоплення міста, як наголошують в Міноборони України, грає проти самих загарбників, оскільки витрачені ворогом на захоплення міста час, зброя, техніка і жива сила не виправдовують себе. Український полковника запасу Роман Світан пояснював, що взяти місто в оточення російські війська не можуть навіть з технічної точки зору.

Аналитики американського Інституту вивчення війни (ISW) констатують, що українські сили вже відновили свої позиції навколо Бахмута, однак російські сили мають певні успіхи у самому місті. Це підтверджує і заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка сповістила про незначні перемінні успіхи ворога у битві за Бахмут.

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