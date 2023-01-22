Новий напад росіян на Київ з боку Білорусі малоймовірний, зазначили у ГУР Міноборони України.

Вирішальним часом у війні України з Росією буде весна та початок літа, оскільки на цей час запланований великий новий наступ РФ.

Якщо новий ворожий наступ буде провальним, то це стане крахом президента Росії Володимира Путіна та всієї РФ, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна", - сказав він.

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За його словами, новий напад ворога на Київ з боку Білорусі малоймовірний, як і активні бойові дії на південній частині української держави.

Скібіцький повідомив, що приблизно у лютому-березні будуть бої за Донецьку та Луганську області.

"…основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках. Вони не змогли виконати своє головне завдання, з якого розпочинали так звану "спеціальну військову операцію" - повну окупацію Донецької та Луганської областей. Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області…", - повідомив представник ГУР.

Скібіцький зазначив, що ми, можливо, зможемо говорити про завершення війни з Росією, коли позаду будуть весна й початок літа.

Війна Путіна проти України - що треба знати

Представник прес-служби ГУР Андрій Юсов 21 січня говорив, що зараз загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає, а білоруський псевдопрезидент Олександр Лукашенко водить за ніс Володимира Путіна.

Наприкінці 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попереджав, що супротивники ще раз спробують захопити Київ. На думку польського генерала Вальдемара Скшипчака, РФ може напасти на Україну з власної території.

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