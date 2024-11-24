Видання також зібрало думки деяких українських військових з цього приводу.

Росія готується до "сміливого" наступу на Запоріжжя, яке розташоване всього за 30 кілометрів від фронту, вважають українські розвідники. Це місто є одним із трьох "центрів важкої промисловості", що залишилися, і має вирішальне значення для виживання України як функціонуючої держави, пише The Economist.

Наприкінці 2022 року Володимир Путін оголосив усю область своєю власністю, хоча контролював лише третину її території - після фіктивного референдуму, на якому жителі Запоріжжя не голосували, йдеться в матеріалі. Протягом двох місяців російські ракети та фугасні бомби завдавали ударів по місту, зруйнувавши 1500 будинків. Український представник на умовах анонімності заявив виданню, що скоро в бій можуть бути кинуті 130 000 російських окупантів.

Однак полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно перекинутої до Запоріжжя, вважає, що Росія "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на це місто. Він також стверджує, що росіяни планували направити дві дивізії (20 000-30 000 військовослужбовців) для початкового штурму, але половина була перекинута в Курську область.

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Командир батальйону 118-ї бригади "Лемберг", що займає південно-західні рубежі оборони Запорізької області, згоден з тим, що окупанти поки що не готові до цього кроку. "Але коли вони його завдадуть, перший удар буде найсильнішим", - додав він.

ЗМІ пише, що Україна цього разу не ризикує і зводить нові укріплення біля Запоріжжя.

Інші новини про наступ Росії на різних ділянках

Раніше УНІАН повідомляв, що США ухвалили рішення про постачання Україні протипіхотних мін, зокрема, щоб запобігти "м'ясним" штурмам окупантів на різних ділянках фронту, особливо на Донбасі. Однак залишається питання - які саме протипіхотні міни отримає Україна.

Крім того, кремлівський диктатор поставив завдання повернути під контроль територію Курської області до інавгурації Дональда Трампа. Для цього він навіть задіє війська КНДР.

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