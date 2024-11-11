Деякі аналітики вважають, що великий наступ росіян може не обмежитися кордонами Курської області.

Російський диктатор Володимир Путін поспішає повернути під контроль РФ територію Курської області до інавгурації нового президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що задля цього російське командування розгорнуло на Курщині 50 000 військових – російських і північнокорейських.

"Союзники по НАТО вважають, що Путін сподівається повернути території, захоплені Україною, до інавгурації Трампа 20 січня", – йдеться у матеріалі.

Відео дня

За оцінками британської військової розвідки, з якою ознайомилося The Telegraph, Москва, ймовірно, збільшить кількість атак дронів-камікадзе на українські позиції в найближчі дні. Ворог може використовувати нові місця запуску БПЛА поблизу кордону.

Близько 12 000 північнокорейських солдатів, яким Кім Чен Ин відправив на підтримку військових зусиль Москви, ймовірно, також будуть задіяні у бойових діях в Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між Росією та Північною Кореєю, укладеного цього року.

Українські аналітики вважають, що Кремль може також прагнути використати свій найбільший контрнаступ у Курській області для того, щоб набрати обертів і просунутися далі – в Сумську область.

Видання зазначає, що Росія вже повернула собі приблизно половину території, захоплену Україною в результаті зухвалого вторгнення на Курщину в серпні. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що українські позиції атакують "десятки тисяч ворожих солдатів з найкращих російських ударних підрозділів".

"Західні дипломати занепокоєні тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб надати Росії більше переговорних можливостей у будь-яких мирних переговорах", – резюмує The Telegraph.

Ситуація в Курській області

Аналітик BILD Юліан Рьопке повідомив, що новий масштабний наступ Росії на території Курської області обернувся катастрофою для диктатора Путіна і його генералів. За три дні росіяни зазнали чималих втрат.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, наголосив, що 50 тисяч особового складу армії РФ не можуть бути направлені на інші напрямки на українській території саме завдяки операції Сил оборони в Курській області.

Вас також можуть зацікавити новини: