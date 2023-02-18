Окупанти намагаються вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російські війська, попри значні втрати на лінії фронту, продовжують спроби наступу на п'яти напрямках.

"Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - говориться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненій у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

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Як зауважили у Генштабі, за добу ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині.

Також на Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 18 районів населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

Крім того, на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли 13 районів населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я - Запорізької.

Разом з тим, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берегове Херсонської області.

Війна в Україні - актуальні новини

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони України за 18 лютого завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

Загальні бойові втрати Росії попередньо осоставляют близько 142 тис. 270 чоловік особового складу.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів, що останнім часом російські окупанти стали помітно рідше використовувати в Україні дрони-камікадзе іранського виробництва. Це може говорити про дефіцит.