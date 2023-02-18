Загальні бойові втрати противника з 24 лютого минулого року орієнтовно склали близько 142 тис. 270 осіб.

Минулої доби українські військові ліквідували ще понад тисячу російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого минулого року орієнтовно склали близько 142 тис. 270 осіб, з яких 1 тис. 10 - знищено протягом доби.

Також ворог втратив 3 тис. 303 танки (5 за добу), 6 тис. 533 бойових броньованих машин (13 за добу), 2 тис. 326 артилерійських систем (4 за добу), 469 реактивних систем залпового вогню (2 за добу), 243 засоби протиповітряної оборони (2 за добу), 298 літаків, 287 гелікоптерів, 2 тис. 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 за добу), 871 крилату ракету, 18 кораблів/катерів, 5 тис. 196 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (9 за добу) та 223 одиниці спеціальної техніки (2 за добу).

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Втрати РФ в Україні – актуальне

Продовжують зростати втрати окупантів на війні в Україні. На думку оглядача Олександра Коваленка, причини цьому дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки.

Наприклад, ресурси у живій силі на Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

За підрахунком розвідки Великої Британії, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані.

До 2000 окупантів Росія втрачає наразі на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО.

З’являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Окремо ЗСУ демонстрували знищення рідкісного російського "Солнцепьоку". Нещодавно з’явилося перше підтвердження знищення унікальної станції РЕБ "Палантин".

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