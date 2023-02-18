Останнім часом окупанти використовують іранські дрони вкрай рідко і в невеликих кількостях.

Останнім часом російські окупанти стали помітно рідше використовувати в Україні дрони-камікадзе іранського виробництва. Це може говорити про дефіцит, заявив в ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Шахеди" ми бачили вже давно. Їх менше стало очевидно. Наймасовіші запуски "Шахедів "були на Новий рік, потім в середині лютого, а тепер ми бачимо по кілька" Шахедів", – зазначив він.

На думку Ігната, є кілька можливих причин, чому росіяни так різко скоротили використання іранських дронів.

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"Можливо, притримують для якихось майбутніх провокаційних дій. Можливо, дійсно дефіцит у них і чекають поставок", – сказав спікер.

Іранські дрони в руках російської армії

Влітку минулого року Росія купила в Ірані партію дронів-камікадзе, які у вересні агресор почав застосовувати на фронті, а потім – для ударів по цивільній інфраструктурі України.

У грудні окупанти стали комбінувати пуски ракет і дронів по Україні, щоб вирахувати позиції української ППО і по можливості виснажити її.

Також нещодавно агресор почав використовувати безпілотники вдосконаленої конструкції. Нова боєголовка в них тепер має радіальний кумулятивний ефект.

Нещодавно стало відомо, що Іран таємно передав Росії покращені дрони-бомбардувальники. На відміну від дронів-камікадзе ці апарати здатні повертатися на базу після завданого удару.

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