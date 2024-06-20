Найбільшу активність загарбники проявляють на Покровському та Краматорському напрямках.

На Лиманському напрямку Збройні сили України жорстко зупинили російських окупантів в районі Невського.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 58. Наразі половина з них тривають майже вздовж всієї лінії фронту. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському та Краматорському напрямках, Сили оборони стримують ворожі атаки.

Зауважується, що від артилерійських обстрілів з території Росії продовжує потерпати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Так, з початку доби з артилерії ворог бив, зокрема з напрямків Забрами (Росія), Тьоткіного (Росія) та Черноземного городка (Росія).

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Також російський агресор зі своєї території продовжує бомбардувати Харківську область: з напрямку Бєлгорода (Росія) ворог завдав двох ударів з використанням чотирьох керованих авіаційних бомб по Липцях і Нескучному та скинув дві авіабомби на Вовчанськ. В районі села Тихе, що неподалік цього міста, було відбито одну ворожу атаку.

У Генштабі повідомили, що на Куп’янському напрямку наразі тривають сім бойових зіткнень в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного. Дві штурмові дії ворога вже відбито.

"На Лиманському напрямку наші захисники жорстко зупинили ворога в районі Невського. Біля Сергіївки окупанти продовжують атакувати", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку ворог концентрує зусилля неподалік Калинівки та Часового Яру. Сім спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі; шість боєзіткнень тривають поблизу Кліщіївки, Нового, Торецька та Іванівського.

"На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 19 разів намагалися покращити тактичне положення в районах Новоолександрівки, Олександрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоселівки Першої. 11 ворожих атак українські воїни успішно відбили, вісім - ще тривають. Найбільш активний ворог біля Новоолександрівки", - зауважили у Генштабі.

Крім того, повідомляється, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже вісім наступальних дій російських військ. Поблизу Красногорівки та Паросковіївки три боєзіткнення ще тривають.

Ситуація на фронті: останні новини

За словами офіцера відділення розвідки бригади "Рубіж", загарбники хочуть перекинути на Харківщину додаткові підрозділи. Він додав, що росіяни постійно коригують власну тактику ведення бойових дій.

Тим часом Сполучені Штати Америки повідомили, що вони дозволили бити по російській території не лише з Харківської, а й із Сумської областей.

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