Так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, зазначають у США.

У Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для Сил оборони застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей.

"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування американської зброї дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області", - цитує Укрінформ старшого директора з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкла Карпентера.

За його словами, ці дії призведуть до того, що Росія буде позбавлена можливості накопичувати свої війська на власному боці кордону.

Відео дня

Дозвіл бити по території РФ - останні новини

Нещодавно США дозволили українським військовим завдавати ударів американською зброєю по території Росії поблизу Харківської області. У Штатах вважають, що це допоможе зупинити ворожий наступ на регіон.

Так, голова комітету національної оборони парламенту Естонії Калев Стойческу пояснив, навіщо Україні бити по РФ. За його словами, такі удари обмежують здатність ворога атакувати українські міста та військових.

"На мій погляд, має бути лише одна червона лінія. Якщо Росія нападе на НАТО, ми відповімо і правила гри будуть іншими. Територія Росії - не священна корова. Територія агресора - законна ціль", - наголосив він.

Крім того, бити по росіянах своєю зброєю дозволила і Німеччина. Канцлер країни акцентував, що Україна має право захищатися від нападів на свою територію.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від нападів на свою територію, свої міста і громадян. Це стосується і таких нападів, як у районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, що безпосередньо прилягають до російського кордону", - заявив Шольц.

Вас також можуть зацікавити новини: