За останні два дні ворог скинув на місто і на навколишні населені пункти 22 керованих авіаційних бомби.

Російські загарбники значно посилили обстріли Вовчанської громади. Про ситуацію у Вовчанську на навколишніх населених пунктах розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі КИЇВ24.

"Протягом вчора і за сьогодні ворог скинув на місто і на навколишні населені пункти 22 керованих авіаційних бомби", - зазначив він.

Волошин додав, що також ворог атакує населені пункти із реактивних систем залпового вогню, з артилерії і безпілотників.

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"Ну і також ворог намагається поширити паніку серед населення – розповсюджує фейки і недостовірну інформацію. Потрібно довіряти інформації лише з перевірених джерел", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Харківщині - новини

Як зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, у прикордонній смузі Харківщини зараз тривають жорстокі бої. Окупанти намагаються закріпитися в деяких селах. Президент зазначив, що в околицях міста Вовчанськ ситуація дуже складна, місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових у місті.

Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем.

Він зазначив, що за дві доби вдалося евакуювати з громади більше 4000 людей. Водночас у вовчанську ще залишаються близько 500 жителів.

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