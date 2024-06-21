Генеральний штаб не підтверджував цю інформацію.

Російські загарбницькі війська окупували селище Шуми у Бахмутському районі Донецької області. За даними перепису 2001 року, там проживало 95 людей

Ввечері аналітики DeepState повідомили у своєму Telegram-каналі, що оновили мапу бойових дій. "Ворог окупував Шуми та просунувся у Соколі та Північному", - йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі Збройних сил України не підтверджували окупацію населеного пункту. В останньому зведенні повідомлялося, що цієї доби на Покровському напрямку відбулася майже третина всіх боєзіткнень. В районах Воздвиженки, Новоолександрівки та Сокола точаться бої.

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За даними Генштабу, за добу на фронті відбулося щонайменше 99 бойових зіткнень з російськими окупаційними військами. Тривали бої на низці напрямків.

Вранці стало відомо про падіння у Краснодарському краї російського транспортно-бойового літака Ка-29 та загибель всього екіпажу. Окупанти заявляють, що літак збила власна протиповітряна оборона під час відбиття української комбінованої атаки.

Генштаб повідомив, що вночі було уражено місця зберігання та підготовки до застосування дронів "Shahed-136/Герань-2".

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