Гелікоптер піднімали у повітря для пошуку та знищення українських надводних дронів.

Російські сили протиповітряної оборони 21 червня збили власний транспортно-бойовий літак Ка-29 поблизу Анапи у Краснодарському краї. Весь екіпаж загинув, повідомляють російські Telegram-канали.

Російські пропагандисти заявили, що збили свій літак нібито через сьогоднішню масштабну атаку ЗСУ на РФ. За їхніми словами, Україна почала застосовувати у своїх ударах нову тактику: одночасну атаку безпілотниками та безекіпажними катерами.

"Вони (українці - ред) застосували нову тактику. Одночасна атака БЕКами та БпЛА. Щоб відбити атаку катерів, потрібно підіймати у повітря літаки, щоб відбитися від БпЛА потрібно знищувати повітряні цілі. А одне з іншим у нас не дружить", - заявляють в РФ.

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Як відомо, гелікоптер Ка-29 був задіяний в операціях з пошуку та знищення українських надводних дронів. А "відмінусував" ворожий Ка-29 їхній же комплекс "Панцир". Наразі влада країни-терористки не дала офіційних коментарів з цього приводу.

Атака на РФ - останні новини

Як раніше писав УНІАН, цієї ночі ЗСУ завдали успішного удару по місцях зберігання російських "шахедів" у Краснодарському краї.

"Вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією", - повідомляє Генштаб.

Згодом з'ясувалися, що під прицільним ударом України також опинилися одразу три російьских НПЗ. Йдеться про Афіпський, Ільський та Краснодарський заводи. Як відомо, це ключові заводи РФ, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів чорноморського флоту.

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