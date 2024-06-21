У Генштабі інформують про успішне ураження загалом низки об’єктів нафтопереробної галузі та інших важливих цілей РФ протягом останніх двох ночей.

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно інформує про ураження Силами оборони низки важливих об’єктів ворога на території РФ, в тому числі місць зберігання "шахедів".

"Вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією", - повідомляє Генштаб у Telegram.

Також, за даними Генштабу, цієї ночі безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

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Крім того, у ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в Республіці Адигея.

"В районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами", - зазначено у повідомленні Генштабу.

Як наголошується, Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію РФ проти України.

Атаки на РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці моніторингова група "Кримський вітер" повідомила, що на аеродромі в Єйську зафіксовано кілька вогнищ пожежі. Зокрема пожежі були у районі будівель аеродрому, їхнє призначення невідоме.

Крім того, було атаковано Ільський НПЗ у Краснодарському краї. "Кримський вітер" інформував також про приліт в районі Волгоградського НПЗ, який належить ПАТ Лукойл- Волгограднафтопереробка. За словами місцевих мешканців, у Волгограді цієї ночі чули близько 40 вибухів.

У Міноборони РФ заявили про перехоплення понад 100 дронів, зокрема, 70 БПЛА - над окупованим Кримом та акваторією Чорного Моря та ще 43 - у Волгоградській області. Також стверджується, що були знищені шість безекіпажних катерів ВМС України.

Як повідомляв УНІАН, низка країн-партнерів України дозволила Силам оборони застосовувати їхні засоби ураження, зокрема ракети, по військових об’єктах на території РФ.

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