Генеральний штаб Збройних сил України офіційно інформує про ураження Силами оборони низки важливих об’єктів ворога на території РФ, в тому числі місць зберігання "шахедів".
"Вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією", - повідомляє Генштаб у Telegram.
Також, за даними Генштабу, цієї ночі безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.
Крім того, у ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в Республіці Адигея.
"В районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше п'ять вибухів, після чого почалася пожежа. Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами", - зазначено у повідомленні Генштабу.
Як наголошується, Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію РФ проти України.
Атаки на РФ - що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці моніторингова група "Кримський вітер" повідомила, що на аеродромі в Єйську зафіксовано кілька вогнищ пожежі. Зокрема пожежі були у районі будівель аеродрому, їхнє призначення невідоме.
Крім того, було атаковано Ільський НПЗ у Краснодарському краї. "Кримський вітер" інформував також про приліт в районі Волгоградського НПЗ, який належить ПАТ Лукойл- Волгограднафтопереробка. За словами місцевих мешканців, у Волгограді цієї ночі чули близько 40 вибухів.
У Міноборони РФ заявили про перехоплення понад 100 дронів, зокрема, 70 БПЛА - над окупованим Кримом та акваторією Чорного Моря та ще 43 - у Волгоградській області. Також стверджується, що були знищені шість безекіпажних катерів ВМС України.
Як повідомляв УНІАН, низка країн-партнерів України дозволила Силам оборони застосовувати їхні засоби ураження, зокрема ракети, по військових об’єктах на території РФ.