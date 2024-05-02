На цьому тижні із 682 осіб ніхто не евакуювався з міста.

Російські окупанти постійно обстрілюють Часів Яр (Бахмутський район Донецької області), але в місті на сьогодні все ще залишається 682 місцевих мешканців. Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі телемарафону.

"На даний момент в Часовому Ярі і у всій громаді залишилось 682 особи. Це звичайні мешканці громади, які залишились, незважаючи на військові дії. В більшості своїй це люди похилого віку – 60 і більше років. Чому не виїжджають? Важко заглянути в чужі думки", - зазначив він. При цьому додав, що люди говорять, що це їх дім, в якому виросли їх батьки і вони, що тут поховані їх діди.

За його словами, людям постійно доводять, що треба зберегти своє життя, бо все решта можна відбудувати. "Евакуація в нас триває з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми показуємо куди вони будуть їхати, в яких умовах житимуть. Але реально дуже складно. Якщо минулого тижня була доволі нормальна кількість людей вивезена – за день до трьох осіб, то цього тижня - нуль", - розповів Чаус.

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Начальник Часовоярської міської військової адміністрації зазначає, що кожен день бачить руйнування міста. "Але коли бачиш з пташиного польоту все це, то складно дивитися. Це важко назвати життям, це існування. Люди не мають ні електрики, ні газу, ні води вже більше року", - додав він. За його словами, у місті задіюють генератори, відбувається постійна доставка води. В той же час він підкреслив, що люди, які роблять такі доставки городянам дуже ризикують щодня. "Також в нас вже не один раз було, що ворожий FPV-дрон відпрацьовував по цивільних, які йшли за водою. Є поранені", - розповів Чаус.

Часів Яр - що відбувається у місті

Як повідомляв УНІАН, після захоплення Авдіївки Росія обрала собі нову мету на Донбасі – Часів Яр, що розташований за 10 кілометрів на захід від Бахмута. Ворог хоче окупувати його до 9 травня. Росіяни наступають з кількох сторін – з боку Богданівки, Іванівського та намагаються повернути раніше втрачені позиції в Кліщіївці та Андріївці.

Важливість міста полягає у тому, що воно розміщене на панівній висоті, яка надає переваги українським захисникам у плані оборони та є перепоною для наступу ворога. Якщо Росії вдасться захопити Часів Яр, ворожі сили отримають можливість розгорнути наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ.

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