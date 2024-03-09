Україна спрямувала значні сили на захист цього регіону, а російські війська тепер атакують відкритими полями без особливого прикриття.

Коли три тижні тому Авдіївка перейшла під контроль російських військ, Україна та її союзники побоювалися, що війська Москви зможуть нарощувати свої темпи і швидко просуватися вперед до стратегічних військових вузлів і населених пунктів. Водночас, як пише The New York Times, після швидкого успіху в наступні дні російський наступ застопорився.

"Відразу після падіння Авдіївки в середині лютого Росія швидко просувалася вперед, чому частково сприяла відсутність сильних оборонних позицій України. Згідно з картами поля бою з відкритих джерел, російські війська захопили три населені пункти. Однак за останні 10 днів Москва захопила лише трохи більше квадратної милі землі. Її солдати залучені в бої в околицях сіл Бердичі, Орлівка і Тоненьке", - пише видання.

Росія зберігає свою ініціативу на полі бою, і військові аналітики кажуть, що її сили все ще можуть прорвати українські позиції в найближчому майбутньому, особливо з урахуванням того, що оборонні зусилля Києва все більше обмежуються відсутністю подальшої військової допомоги з боку США.

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Однак наразі, за їхніми словами, бойові дії, схоже, повернулися до типу безрезультатних зустрічних боїв, які характеризували більшу частину бойових дій на передовій минулого року. Військові експерти називають кілька чинників, зокрема місцевість, яка не сприяє наступальним операціям, виснаження російських військ після місяців боїв, і українську армію, яка направила значні сили на захист цього району.

Російські сили "схоже, намагаються просунутися вперед, використовуючи невеликі штурмові групи піхоти, але їх знищують на відносно відкритій місцевості на захід від Авдіївки", - зазначає один з експертів.

Нещодавні бойові дії також дорого обійшлися українській армії, яка, судячи з усього, зараз спрямувала деякі зі своїх найкращих військ і озброєння в бій у районі на захід від Авдіївки, зазначає NYT.

Військові експерти кажуть, що триваюча оборона України в цьому районі, найімовірніше, покликана дати її підрозділам час підготувати і зміцнити нові оборонні лінії далі на захід.

Зазначається, що українські сили отримали вигоду з особливостей місцевості. Тоді як російські війська атакували Бердичі, Орлівку і Тоненьке через відкриті поля з невеликим прикриттям, українські підрозділи утримують височини в селах, що полегшує націлювання на російських солдатів, які наближаються.

Якщо російські війська зрештою захоплять три села, незрозуміло, якими будуть їхні подальші дії, з огляду на те, що місцевість горбиста й усіяна струмками та водосховищами, що ускладнює подальше просування.

Авдіївка - що треба знати

17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ухвалене рішення вивести українські сили з Авдіївки. Водночас наголошується, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат у техніці та людях. Після Авдіївки окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках, на деяких із них вони стягнули серйозну кількість військових.

Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, російські окупанти після захоплення Авдіївки в Донецькій області просунулися приблизно на 6 км від центру міста.

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