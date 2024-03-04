З неба українські захисники скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили "посадку".

Бійці 3-ї Окремої штурмової бригади знищили скупчення живої сили у лісосмузі під Авдіївкою.

Відео, як українські захисники випалюють "посадки" з окупантами, оприлюднено у Telegram 3-ї ОШБр.

Як зазначається, з БПЛА було вистежено нічний рух ворожої піхоти у одній з лісосмуг біля Авдіївки.

"З неба бійці скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили "посадку", у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів. Випалена земля і залишки піхоти противника — знищення ворога на Авдіївському напрямку бійцями 1-го САДн "Команди Постріл", - йдеться у коментарі до відео.

Бої під Авдіївкою - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в середині лютого в Авідївку було надіслано підкреплення для українськиї захисників. У 3-й ОШБр згодом підтвердили, що їх бійці були терміново передислоковані для посилення українських військ в районі Авдіївки.

Як відомо, ситуація в Авдіївці у лютому ускладнилась. Військові експерти попереджали, що Авдіївка може впасти найближчими днями або тижнями, бо становище стає критичним для українських захисників.

17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ухвалене рішення вивести українські сили з Авдіївки. 18 лютого підрозділи захисників були виведені з міста на нові більш вигідні позиції.

Оборона Авдіївки від російських окупантів тривала майже 10 років. Зараз українські воїни були змушені залишити місто через брак боєприпасів через зволікання партнерами із наданням допомоги.

Водночас зазначається, що Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат у техніці та людях.

Після Авдіївки окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках, на деяких з них вони стягнули серйозну кількість військових.

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