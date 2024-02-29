Російські окупанти прагнуть використати на свою корить момент, коли на захід від Авдіївки українські сили мають менше добре захищених позицій для оборони.

Російські загарбники післязахоплення Авдіївки у Донецькій області просунулися далі на захід від міста на 6 км.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. "Територія на захід від Авдіївки залишається в центрі зусиль наступу Росії на сході України. Росія встановила контроль над Авдіївкою 17 лютого 2024 року, і з того часу просунулась приблизно на 6 км від центру міста", - повідомляє розвідка.

У цьому зв'язку, як відзначає розвідка, Росія майже напевно встановила контроль над кількома селами у районі: Ласточкиним, Степовим та Сєвєрним.

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"Головним чином, ці тактичні здобутки слугують для зміцнення російських позицій довкола Авдіївки. Також напевно, Росія прагне створити імпульс на місцевості, аби скористатися тим фактом, що там менше фіксованих, добре захищених позицій і міських районів, з яких українські сили можуть оборонятися", - наголошує розвідка.

Війна в Україні: новини

Моніторинговий проект DeepState заявив, що просунувся південніше села Бердичі Донецької області, але офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Водночас, сьогодні вранці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що штурмові підрозділи РФ намагаються прорвати оборону українських військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Сирський повідомив, що окупанти прорвалися на околиці Орлівки, але їх вибили бійці 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.

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