Він зауважив, що поки немає жодних натяків на якийсь тотальний успіх російських окупантів.

Ситуація в районі Часового Яру дійсно важка, але навіть незначні просування окупантів не свідчитать про збільшення реального шансу захопити місто до визначеного ними строку.

Заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону поділився думкою, наскільки реально російським військам захопити Часів Яр в строк до 9 травня.

"Я особисто знаю, що це абсолютно нереалістично. Ми вже чули багато на цьому напрямку подібних заяв, до яких дат вони мали взяти Бахмут і далі, до яких дат вони мали взяти Авдіївку. Противник несе просто величезні , колосальні втрати по техніці і в живій силі. І поки ще немає жодних натяків на якийсь тотальний успіх на цьому напрямку. Це дуже довга історія, якщо їм вдається десь просунутися на сотні чи дві сотні метрів, це не означає, що у них збільшується реальний якийсь шанс оволодіти Часовим Яром",- акцентував Тарасенко.

Загалом ситуація в районі Часового Яру дійсно важка, російські окупанти намагають пробитися з кількох напрямків, але українські сили успішно ведуть оборону позицій.

"Традиційно противник намагається просуватися на кількох напрямках, але в основному безпосередньо на околицях Часового Яру він успіху не мав. Має незначний успіх південніше Часового Яру, йому було вдалося вийти до каналу Сіверський Донець-Донбас, однак там наші підрозділи відсунули його назад. Також знаю, що намагається просуватися північніше Часового Яру, однак наразі нічого критичного не відбувається, оборона стабільна. Прибувають наші нові підрозділи, ведуть позиційну оборону досить успішно", - підкреслив військовий.

Крім того, Тарасенко зазначив, що на цьому напрямку зараз особливо важливе значення мають саме FPV-дрони, тому що вони дають перевагу над противником, яка дозволяє зупиняти російські атаки ще на підступах до позицій та знищувати більшість ворожої техніки.

"Це досить ключовий інструмент на полі бою і він вступає в свою роботу першим. Артилерія не має такої точності під час знищення техніки, яка рухається",- додав він.

Наступ на Часів Яр: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що загарбницька армія отримала завдання захопити місто до 9 травня.

Військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк вважає, що наразі Часів Яр далекий від оточення, однак він дуже важливий і для українських сил, і для окупантів.

За його словам, у разі захоплення міста окупанти матимуть гарний плацдарм для розвитку наступу в напрямку Костянтинівки й Дружківки..

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