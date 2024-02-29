Ворог підтягує потужні резерви.

На Бахмутському напрямку російські загарбники намагаються захопити Іванівське і Богданівку, де бої вже ведуться у межах населеного пункту.

Про це начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону.

"На Бахмутському напрямку, звичайно, що проводяться усі необхідні інженерні і фортифікаційні заходи, аби утримати противника. Однак, ворог продовжує сунути в бік району населеного пункту Іванівське та в район Богданівки, там уже йдуть бої у межах міста. Ворог продовжує підтягувати свої потужні резерви. Крім того, постійно наносить свої удари дронами-камікадзе, такими як "Ланцет", коригує свою артилерію за допомогою таких дронів як "Зала" та "Орлан", і також активно застосовує FPV-дрони", - сказав Євлаш.

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Крім того, російські окупанти дуже активно застосовують штурмові групи "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі полки та бригади, які продовжують штурмувати позиції наших захисників на фронті.

За його словами, за минулу добу ворог здійснив майже 700 обстрілів ворог здійснив по позиціям Збройних сил на Бахмутському напрямку та чотири рази застосовував авіацію.

Окупанти переважно застосовували літаки Су-25, але били не керованими авіаційними бомбами (КАБ), а цього разу застосовували некеровані авіаційні ракети (НАР). Також ворог наніс 56 ударів дронами-камікадзе.

"Відбулось 8 бойових зіткнень з ворогом, в ході яких противник втратив 131 окупанта та ще 79 одиниць озброєння та військової техніки", - сказав Євлаш.

Також він сказав, що на Лимано-Куп'янському обстановка залишається складною.

"Противник продовжує тиснути в районі Сеньківки. Також у напрямку Тернів. У напрямку Сіверська, з намаганням розвинути свій наступальний потенціал та вибити собі плацдарм для розвитку подальшого наступу до бар'єрних рубежів, таких як річка Оскіл та саме Куп'янськ, який залишається однією з ключових задач противника на цьому напрямку. Туди перекидуються основні сили і резерви, і намагаються знайти шпарину у нашій обороні", - повідомив Євлаш.

За минулу добу ворог завдав понад 800 обстрілів з усіх наявних видів озброєння. Відбулося 17 бойових зіткнень та ще 13 разів ворог застосовував авіацію (1 раз Мі-8 та 12 разів літаки Су-34 та Су-35). Літаки на борту мали від двох до трьох керованих авіаційних бомб, якими завдавалися удари.

"В ході жорстких бойових дій ворог втрати вбитими та пораненими 343 окупанти та ще 73 зразки озброєння та військової техніки. Ситуація залишається напруженою, проте наші захисники і керівництво роблять усе можливе, аби зупинити ворога та не дати просунутися далі", - сказав Євлаш.

При цьому, угрупування окупантів залишається сталим, бо усе, що знищується, швидко замінюється резервами.

"Ми знищуємо щодня сотні окупантів, десятки одиниць озброєння і техніки, але вони підтягують усе на заміну раніше втраченого... Коли у них на напрямку зберігається умовно понад 500 танків, то зменшення на 10 одиниць, і це при тому, що кожен день наносяться шалені втрати, то дуже суттєвої ролі не має", - сказав Євлаш.

Війна в Україні - ситуація на фронті зараз

Як повідомляв УНІАН, раніше Євлаш повідомляв, що на Бахмутському напрямку тривають жорсткі та інтенсивні бойові дії, ворог активно намагається сунути в напрямку Часового Яру.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України титанічними зусиллями не дозволяють російським окупантам підійти до панівних висот Часового Яру на Бахмутському напрямку, аби не допустити окупацію міста ворогом. Часів Як знаходиться на висотах, які потрібні окупантам для обстрілів Костянтинівки, Дружківки та Краматорська.

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