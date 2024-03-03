Тільки на Авдіївському напрямку українські захиники відбили 14 атак ворога.

За добу на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Війна в Україні: новини

2 березня на передовій відбулося 70 бойових зіткнень. Тільки на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

Тим часом українські захисники збили ще два російських Су-34. Перший ворожий літак "приземлили" 1 березня, повідомили у Повітряних силах. Ввечері стало відомо, що велася бойова робота по ще одній цілі – вдалося знищити ще один ворожий літак.

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