Незалежні спостерігачі констатують, що росіяни не досягли жодних значущих успіхів, попри величезні задіяні ресурси.

Російський наступ на Авдіївку зазнав повного провалу попри спроби росіян заявляти про свої успіхи. Такого висновку дійшли аналітики американського "Інститут вивчення війни" (ISW).

Аналізуючи російські та українські повідомлення, зокрема відео та фото з фронту, в ISW констатували, що російські сили змогли трохи просунутися вперед на південь від Красногорівки і на південний схід від Первомайського, що належать до Авдіївського напрямку. Росіяни також заявили про захоплення Авдіївського коксохімічного заводу, але ISW не знайшло жодних доказів цього.

"Триваючі російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач навколо міста", – констатують в ISW.

Відео дня

Із посиланням на заяви російських "воєнкорів" та військових блогерів аналітики називають деякі причини російських невдач. Зокрема українські сили активно використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян. У той же час зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки.

Один з російських "воєнкорів" Андрій Морозов ("Мурз") зазначив, що російські сили можуть "стиснути периметр" навколо Авдіївки, захопивши територію, де українські сили не мали змоги збудувати надійні фортифікації. Але його непокоїть, що подібний локальний успіх, якщо він буде, російські генерали витлумачать як привід посилити наступальні зусилля на Авдіївку.

Таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "битися об бетон, доки не закінчаться", вважає згаданий аналітиками "Мурз".

Битва за Авдіївку – останні новини

Як писав УНІАН, в Білому домі заявили, що новий наступ російських окупантів на Донбасі в районах Лиману та Авдіївки не став сюрпризом, США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

Військовий експерт Олексій Мельник вважає, що сама Авдіївка як така росіянам не потрібна – це лише оборонний рубіж, який треба взяти, аби пройти уперед. Стратегічна мета загарбників – вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: