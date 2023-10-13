При цьому Кірбі зауважив, що атака росіян говорить про те, що США мають продовжувати підтримувати Україну.

Новий наступ російських окупантів на Донбасі в районах Лиману та Авдіївки не став сюрпризом, США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Голос Америки. "Як це було й під час невдалого минулорічного зимового наступу РФ. Здається, росіяни використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають погано навчених солдатів на поле бою без належного екіпірування", - прокоментував Кірбі.

Він зазначив, що російська влада не зважає на життя власних солдатів "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей". Україна ж навпаки - "ефективно та розумно воює".

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"Українці важко працюють, щоб відбити наступальні маневри. І їм це вдається. А прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", - підкреслив представник Білого дому.

При цьому Кірбі зауважив, що така атака росіян говорить про те, що США мають продовжувати підтримувати Україну.

"Тому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався зобов’язань перед українським народом і вжив заходів для збереження нашої підтримки", - підкреслив він і додав, що США продовжують підтримкувати Україну.

Допомога США Україні

11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що його країна виділяє $200 млн на новий пакет безпекової допомоги для України. У новий пакет увійдуть снаряди AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, яку США незабаром відправлять в Україну.

Також в пакет включені додаткові артилерійські боєприпаси та ракети, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкове озброєння і спорядження для протидії російським дронам.

Як сказав Остін, загальне зобов'язання США у галузі безпекової допомоги для України тепер досягне позначки $43,9 млрд з початку повномаштабної війни РФ проти України.

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