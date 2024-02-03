Російська армія все ще залишається досить потужною.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що наступ російських військ на фронті не може тривати вічно. Наразі окупантам не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі.

"З того, що ми бачимо, противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування підрозділів і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов, звичайно, наступ не може тривати вічно", - сказав він.

За словами начальника прес-служби, для проведення наступу потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей.

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"Наразі те, що вони зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - зазначив Євлаш.

Однак він попередив, що загарбників не можна недооцінювати. Попри всі недоліки, російська армія залишається досить потужною.

"Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Так, ми можемо певним чином ним глузувати, але недооцінювати не варто. Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєння потужні БПЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії", - підсумував речник.

Війна в Україні - що відбувається на фронті

В ОК "Південь" розповіли, що українські військові ведуть ефективну боротьбу з окупантами на південному напрямку навіть в умовах певної нестачі боєприпасів. ЗСУ продовжують нищити ворожі позиції і дошкуляти окупантам, в тому числі на островах, де вони намагаються розгортати свої спостережні пункти.

Водночас на Бахмутському напрямку точаться бої, деякі позиції переходять протягом доби з рук в руки. Найгарячішими точками на сьогодні є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка.

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