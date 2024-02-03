Упродовж минулої доби наші захисники на південній частині України ліквідували ще десятки супротивників.

Українські військові ведуть ефективну боротьбу з окупантами на південному напрямку навіть в умовах певної нестачі боєприпасів.

Про це розповіла в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "Виходячи з результатів нашої бойової роботи, бачимо, що навіть в таких складних умовах примудряємося максимально застосовувати все те, що є в наявності. Застосовуємо артилерію, і це контрбатарейна боротьба, застосовуємо дрони, і ворог "високо оцінює" результативність цієї нашої роботи", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що ЗСУ продовжують нищити ворожі позиції і дошкуляти окупантам, в тому числі на островах, де вони намагаються розгортати свої спостережні пункти.

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"Таким чином, навіть визнаючи нестачу боєприпасів, але нестачу в сенсі дійсно переважної кількості цілей над наявними боєприпасами, у нас просто дуже багато попереду роботи", - додала вона.

Гуменюк повідомила, що за минулу добу українські бійці на півдні "відмінусували" понад півсотні окупантів, а також знищили одну з великокаліберних артилерійських установок та автобронетехніку ворога. За її словами, наразі є складнощі з дорозвідуванням, адже погода не завжди дозволяє ідентифікувати, що саме було уражено, в якій кількості і на якому напрямку, але поступово дорозвідка йде.

"Активність ворожої тактичної авіації все одно проглядається, на жаль, не роблять вони висновків з того, як потужно втрачати свою авіацію можуть на південному напрямку - вони все ж таки намагаються вишукувати нові пускові рубежі і доводити, що вони мають потенціал в повітрі. Зокрема, так і виглядало вчорашнє бомбардування Херсону", - зазначила Гуменюк.

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Напередодні Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти активізувалися на лівому березі, але отримали потужну відповідь від Сил оборони України. За її словами, кількість штурмових дій 1 лютого, порівняно з попередньою добою, різко збільшилася з 3 до 13.

Учора, 2 лютого, РФ вдарила по центру Херсона, внаслідок ворожого авіаудару постраждали двоє людей, було пошкоджено кілька житлових будівель.

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