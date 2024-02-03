Понад 40 атак ворог здійснив на Авдіївському напрямку.

Протягом минулої доби, 2 лютого, на фронті між Силами оборони та російськими загарбниками відбулося 77 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку ворог здійснив 5 безрезультатних атак в районі Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку росіяни здійснили дві спроби штурмів поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області, але успіху не мали.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", - додали у відомстві.

На Мар’їнському напрямку бої велись неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 7 атак. Ще одну спробу штурму стримали на Шахтарському напрямку південніше Золотої Ниви Донецької області.

Крім того, ворог здійснив три атаки районі Роботиного та західніше Вербового на Запорізькому напрямку, але успіху не мав.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій", - підсумували у Генштабі.

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Лінія бойового зіткнення на Бахмутському напрямку дуже динамічна і деякі позиції переходять протягом доби з рук в руки. Найгарячішими точками на сьогодні є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Попри заяви російських ЗМІ щодо захоплення Богданівки, це не відповідає дійсності.

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