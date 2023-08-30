Він зауважує, що якщо Україна переходить на цей літак, то вона повинна мати відповідну базу підготовки.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, чи з’являться в Україні тренувальні центри з підготовки пілотів літаків F-16.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що Румунія та Нідерланди домовилися про створення тренувального центру для пілотів винищувачів F-16, і коли такі навчання відбуватимуться.

"Щодо конкретного центру в Румунії – тут терміни мені, чесно кажучи, не відомі. Я не думаю, що це буде так, мабуть, швидко. Це близько до України, це зручно, безумовно. Але не знаю стосовно термінів, коли вони зможуть облаштувати там центр для підготовки", - зазначив Ігнат.

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Він підкреслив, що чим більше таких центрів буде, тим краще, адже "нам треба перенавчати всіх пілотів". "На це треба і центри, і тренажери, і інструктори", - сказав речник.

Ігнат нагадав, що Великобританія вже навчає випускників Харківського університету Повітряних сих – це і пілоти, і авіаційні фахівці, які проходять базову підготовку.

"Але де як не в Сполучених Штатах найкраще можна зробити перенавчання пілотів? Тому все ж таки треба більше сьогодні, мабуть, розраховувати на ті центри, які вже функціонують, які є дієві, і які допоможуть швидко впоратися з тим завданням, яке стоїть перед нами", - сказав Ігнат.

Він додав, що доки не буде навчено хоча б першу кількість льотного складу, літаки F-16 не будуть в Україні.

На запитання, чи можуть такі тренувальні центри бути створені в Україні, аби пілоти, які повертаються до України, навчали тут інших пілотів, Ігнат сказав: "Це очевидно і безумовно. Тому що, якщо ми переходимо на цей літак, ми повинні мати базу підготовки".

Він додав, що Харківський університет був основним центром підготовки курсантів, а далі вони навчалися та тренувалися в Чугуївській навчальній бригаді, де вони проходили льотну практику.

"І далі вони практикували вже у військових частинах. В кожній частині є тренажери, майже в кожній… Також був у нас центр підготовки в Миколаївській області…, де відбувалося і перенавчання на різні типи літаків", - розповів речник.

Так, він зауважив: "Безумовно, такі центри будуть. Коли ми переходимо на цей тип літака, нам треба буде вчити людей постійно. Це безперервний процес. Навчання пілотів відбувається цілодобово, скажімо так".

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Раніше у The New York Times зазначили, що західні військові літаки коштують дорого, і навчання та підготовка достатньої кількості пілотів може зайняти роки.

Водночас Україна, як і раніше, наполягає на тому, що винищувачі F-16 істотно вплинуть на ситуацію на фронті. Однак, офіційні особи Сполучених Штатів Америки продовжують стверджувати, що танки, боєприпаси і добре навчені наземні війська набагато важливіші за літаки, передача яких може затягнутися через низку об'єктивних причин.

Зауважується, що безпосередньою перешкодою для передачі Україні вже обіцяних F-16 є не самі літаки, а брак підготовлених англомовних українських пілотів та допоміжного екіпажу для управління ними та їхнього обслуговування.

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